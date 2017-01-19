Geleneksel Küre Kızak Yarışları Başlıyor

Önceki yıllarda Küre’de yapılan 600 yıllık geleneksel kızak yarışmaları bu yıl Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nca, Küre 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları şeklinde 21 Ocak 2017 Cumartesi günü düzenlenecek programla birlikte yapılacak.

Sabah 09.00’da başlayacak olan geleneksel kızak yarışmalarında etkinlikler gün boyunca devam edecek. Yarışmalar tamamlandıktan sonra da kar şenliğine uygun oyunlar da yapılacak. Kardan adam yapma yarışması, kütük kesme, halat çekme yarışması olacak ve yine kar voleybolu da programda yer alacak.

Alanda sahne ve ses sistemi kurulacak, bununla birlikte başka organizasyonlar da yapılacak. Katılımcılara sıcak çorba, etli pilav, ekmek arası sucuk başta olmak üzere çeşitli ikramlar da olacak.