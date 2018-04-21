‘Geleceğimiz İçin Plastik Tüketimini Azaltın’

Dünyada her yıl 8 milyon ton plastik malzeme denizlere atılıyor. Plastik atık sorununda en büyük payı olan ülkeler arasında ise Türkiye 14’üncü sırada geliyor. Bu durum WWF-Türkiye’yi (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) harekete geçirdi. 2018’i ‘Plastik Yılı’ ilan eden sivil toplum kuruluşu düzenleyeceği etkinliklerle tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve geri dönüşümünü artırmak için kamuoyunda farkındalık yaratacak, bir yandan da kalıcı iş modelleri geliştirmeye odaklanacak. Farkındalık artırmak için yapılacak etkinlikler ilk aşamada plastik tüketiminin yoğun olduğu mekân ve alışveriş merkezlerine odaklanacak.

Bu kampanyanın ilk adımı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklar için düzenlenen bir etkinlikle atıldı. 18 Nisan Çarşamba günü İstanbul Akmerkez’de gerçekleştirilen etkinlikte, çalışmalarında doğanın karşı karşıya olduğu tehlikeleri vurgulayan sanatçı Sevincy, çocukların da katılımıyla, deniz otobüslerinden çıkan plastik su şişelerinden bir deniz kaplumbağası yaptı. Deniz kirliliğinin baş aktörlerinden biri olan plastik atıkların deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları için oluşturduğu yaşam tehdidine de dikkat çeken eserde yüzlerce plastik su şişesi atığı kullanıldı.

WWF-Türkiye’nin Doğa Öncüleri Kulübü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar ‘Geleceğimiz için plastik kullanımını azaltın’ mesajı verdiler. Etkinlikte kısa bir hoş geldin konuşması yapan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli şunları söyledi: “Türkiye’de tek kullanımlık plastikler nedeniyle ortaya çıkan atık miktarı geri dönüşüm kapasitemizin çok üzerinde. Bu devasa sorun en çok da gelecek nesilleri ilgilendiriyor ve endişelendiriyor. Bugün lise ve ortaokullardan Doğa Öncüleri’mizle bir aradayız. Kendileri sorunun boyutlarıyla ilgili bize bilgi verecek ve taleplerini dile getirecekler.”

Daha sonra söz alan çocuklar bu hızla plastik tüketimine devam edilmesi durumunda 2050 yılında dünya denizlerinde balık sayısı kadar plastik olacağına dikkat çektiler ve taleplerini şöyle sıraladılar: “Geleceğimiz için plastik kullanımını azaltın. 2019 itibarıyla plastik poşet ücretlerinden gelecek bütçeyle Çevre Fonu kurulsun istiyoruz. Alışverişte poşet istiyor musun diye sorulmasını ve çok kullanımlı çantanın yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz. Maratonlarda, spor karşılaşmalarında, uçaklarda, otobüslerde, pikniklerde tek kullanımlık şişe, plastik çatal, bıçak ve pipet yerine matara gibi çok kullanımlı alternatifler kullanılmasını istiyoruz.”

Etkinliğin katılımcıları arasında, rüzgâr sörfünü Türkiye’ye tanıtan Çağla Kubat ile kızı da yer aldı. Yaşamının önemli bir kısmını denizlerde geçiren Çağla Kubat konuşmasında, “Bir sporcu olarak plastik atıklar yüzünden denizlerimizde yaşanan kirliliğe en yakından şahit olanlardan biriyim. Artık durum çok ciddi bir hâl almaya başladı. Geçen haftalarda plastik atıklar yüzünden rüzgâr sörfü yapmak tehlikeli olduğu için bir çocuk kampını iptal etmek zorunda kaldık. Hepimizin plastik atıklarla ilgili çok daha duyarlı olmamız gerekiyor” sözlerine yer verdi.

Eserleriyle atık azaltma ve doğa koruma konularına dikkat çeken sanatçı Sevincy ise, deniz canlılarının plastik atıklar nedeniyle karşı karşıya olduğu tehdide dikkat çekti. Heykelin dış kabuğunu feribotlarda tüketilen plastik su şişeleriyle ördüğünü belirten sanatçı, üretim seanslarında da yer alan çocukların doğa harikalarını eski nesillerden daha iyi koruyacaklarına inandığını söyledi.

Sıfır atık üreten bir alışveriş merkezi olma yolunda ilerleyen Akmerkez’in Genel Müdürü Murat Kayman, doğa ve gelecek için önemine inandıkları bu etkinliğin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Atık azaltma konusuna odaklanan WWF-Türkiye ise bu süreçte Akmerkez gibi bilinçli çalışmalar yapan kuruluşların yanında olduğunu vurguladı.