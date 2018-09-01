Eylül / Üzüm Ayı

Eylül (September): Süryanicede aylul (üzüm), yani ‘üzüm ayı’ anlamına gelmektedir. Bu mevsimde üzümlerin en yetkin duruma erdikleri düşünülür ise Eylül adının ne kadar yerinde bir tespit, ne kadar uzun bir mutabakat sonucu kullanılmış olduğu anlaşılır. Roma’daki adı September olup yedinci ay manasına gelir (septi-yedi). O zamanlar Mart, yılın ilk ayı olduğu için böyle denilmiştir.
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