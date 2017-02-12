Engelli Kedileri Sahiplendi, İnsanlığa Örnek Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne trafik kazası nedeniyle getirilip yaşama döndürülen iki kedi, Hatice Solak isimli duyarlı bir hayvansever tarafından sahiplenildi. 25 yaşındaki Hatice Hanım’ın engelli hayvanlara gösterdiği duyarlılık tüm insanlığa örnek oldu.

Trafik kazasından sonra

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini sürdürürken duygulandıran olaylara da sahne oluyor. İzmit Gündoğdu Mahallesi’ndeki mütevazı evlerinde yaşayan Solak Ailesi’nin hastalanan kedilerini tedavi edildikten sonra merkezden alırken yaşananlar bu duygu dolu hadiselerden bir tanesi. Kedilerini tedavilerinden sonra teslim alan Solak Ailesi, merkezde trafik kazası sonrası ayağı kesilen diğer kedileri görür. İşte o an kararlarını verirler. Yaşanan bu olayın öncesini ve sonrasını Hatice Solak’ın sözleriyle dinleyelim:

‘’Diğer kedilerden farkı yok’’

“Kedileri çok seviyorum. Uzun süreden beri bakıyoruz. Farklı bir şey yani insanın stresini alıyor, anlatılmaz. Kediler birkaç gün önce rahatsızlandı, ishal oldular. Hepsini kaybedeceğim diye korktum ve ne yapabilirim dedim, zabıtaya başvurdum, onlar da ilgilendiler. Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdüler. Daha sonra Sokak Hayvanları Merkezi’ne gittim. Kedilerimi alırken engelli kedilerin bulunduğunu da söylendi. Onları da almak istedim. Diğer kedilerden hiçbir farkı yok kedilerimin. Hatta daha özel benim için.”





‘’Sıcak su torbası hazırlıyorum’’

Kedileri çok sevdiğini ifade eden Solak, ”Ne diyebilirim ki buna? Bütün hayvanları seviyorum, yalnız kediler daha sakin, yani anlaşılabiliyor, kucağıma alabiliyorum. Bir de yeğenim vefat ettikten sonra bir boşluğa düşmüştüm, bu olaydan sonra kedi sevgisi daha da arttı“ dedi. Solak, ”Akşamları çok soğuk olduğu zaman altlarına sıcak su torbası hazırlıyorum, şık yuvalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Rahat ettirmeye çalışıyorum yani, hatta bahçenin bir köşesini branda ile kapatıp burada kışın daha rahat gezmelerini sağlayacağım” diyerek kedilerini rahat ettirmek için elinden geldiği kadar çaba sarf ettiğini ve hiç zorluk çekmediğini ifade etti.

‘’Hayat telaşından onları fark edemiyoruz’’

Aslında herkesin hayvanları sevdiğini belirten Hatice Hanım, ”Yalnız bizler hayat telaşesinden unutmuşuz dışarıda yaşayan hayvanları. Çevrelerine bakarken biraz daha farkında olurlarsa herkes, benim gibi olabilir, ben bir ayrıcalık değilim. Sadece farkındalık gerekiyor” sözlerini kullandı. Anne Aysel Solak ise hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, ”Onlar hastalandığı zaman üzülüyorum. 2 çocuğum var. Kediler de çocuğum gibi, bunların zararı yok. Ama bazıları hayvanlara zarar veriyor. Engelli kedilerimize de zarar vermişler. Başka engelli kedi olursa onları da evimizde sahipleniriz elimizden geldiğince” dedi.

Kocaeli Büyükşehir sokak hayvanlarını tedavi ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli genelindeki sokakta yardıma muhtaç olan, hastalanan bütün hayvanları kedi, köpek başta olmak üzere ellerinden gelen yardımı yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Şüler, ”Bahsimize konu olan kedilerimizden biri ise bir trafik kazası geçirmiş ve kazada ayağını kaybetmiş bir hayvanımız. Aynı zamanda kuyruğunu da kaybetmiş. Tabii bazı kırık vakaları da vardı, gerekli bakımlarını yaptık. Yaptıktan sonra ayağı kopuk olduğundan temizlememiz gerekiyordu. Ekleminden ayırarak hayatta tuttuk. İyileşme sürecini devam ettirdi” dedi.

“İlk kez böyle bir duyarlılıkla karşılaştık”

Engelli kedilerin en büyük probleminden bir tanesinin sokak mücadelesi verememesi olduğunu belirten Şüler, ”Çünkü kendi gıda ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi savunmasız da kalıyorlar. Bu yüzden mutlaka dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları var. Böyle duyarlı vatandaşları bulmak her zaman nasip olmuyor. Gelen aileden çok etkilendik. Çünkü ilk defa ihtiyaç sahibi olan hayvana bakmak isteyen bir aile ile karşılaştık. Bakacaklarını duyunca da çok memnun olduk açıkçası. Hayvanları iyileştirip tekrar yerlerinde ziyarete gelip sağlıklarına kavuşmuş halde görmek, mutlu olduklarını görmek bizi de çok heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih Poyraz