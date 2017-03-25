Dünya Saati’nde Akdeniz Ormanları Bağışlarınızla Can Buluyor

Dünyadaki önemli anıtsal yapıların iklim değişikliğine dikkat çekmek adına ışıklarını bir saatliğine kapattığı Dünya Saati etkinliğinde bu yıl Akdeniz ormanlarının korunması için bir bağış kampanyası düzenleniyor. Haluk Levent de Akdeniz Akşamları adlı şarkıyı kampanyaya destek için yeniden söylerken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da stat aydınlatmalarını kapatıyor.

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için dünya çapında binlerce anıtsal yapı 25 Mart gecesi 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını bir saatliğine kapatacak. WWF-Türkiye’nin düzenlediği Dünya Saati etkinliği bu yıl bir ilke imza atarak Akdeniz ormanlarının sürdürülebilir geleceğine destek olmak için gerçekleştirilecek.

Garanti Bankası ve Viko by Panasonic’in ana sponsorluğundaki kampanyanın bu yılki sloganı, ‘Geleceğini Aydınlat.’ Işıklarını kapatarak Dünya Saati’ne katılmak isteyen kişi ve kuruluşların, dunyasaati.org adresine girerek kayıt yaptırabildiği kampanya için Haluk Levent, söz ve müziği Serhan Kelleözü’ne ait ’Akdeniz Akşamları’ parçasını yeniden yorumladı. ‘Akdeniz Ormanları’nı buradan dinleyebilirsiniz.

Üç büyüklerin ilk kez katıldığı Dünya Saat’i uygulamasında bu yıl 25 Mart’ta Beşiktaş JK Vodafone Arena’nın, Galatasaray ise Türk Telekom Arena’nın ve Fenerbahçe Ülker Arena’nın dış ışıklarını kapatarak iklim değişikliğine dikkat çekecek. Topkapı Sarayı, İzmir Saat Kulesi, Uçhisar Kalesi, Dolmabahçe Sarayı, Eskişehir’deki Kurşunlu Külliyesi, Süleymaniye Cami ve İstanbul Boğazı’ndaki köprüler gibi önemli anıtsal yapılar katılıyor. Aralarında İstanbul Bilgi, Bilkent, Galatasaray, Gazi, Yeditepe ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin de bulunduğu çok sayıda üniversite de bu yıl Dünya Saati’ne katılarak tüm dünyayla aynı anda binalarını aydınlatan ışıklarını kapatarak, iklim değişikliğini durdurmak için herkesi harekete geçmeye çağıracak.

Neden Akdeniz Ormanları

Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun görülmesi öngörülen Akdeniz Havzası’nda yakın gelecekte yoğun sıcaklık ve kuraklık artışı bekleniyor. Bu durum hem doğrudan (kuraklık, sıcaklık dalgası) hem de dolaylı yollardan (yangın, hastalıklar, istilacı türler, bazı türlerin bölgeden göçü ve soyunun tükenmesi) önemli ekosistem değişikliklerine sebep olabilir. Ağaçların görece uzun ömürlü olması çevresel değişimlere hızlı uyum sağlamalarını engellediği için ormanlar iklim değişikliğine en hassas ekosistemler arasında yer alıyor. Hem iklim değişikliğinin geçmiş değişimlere göre daha hızlı gerçekleşmesi hem de insan etkilerinin artması (orman alanlarının küçülmesi ve parçalanması gibi) sonucunda ormanların doğal uyum süreçleri aksıyor.

WWF-Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi işbirliğiyle yürütülen projede iklim değişikliğinin etkilerine karşı Akdeniz ormanlarının biyolojik çeşitliliği ile birlikte varlığını sürdürmesine çalışılıyor. Projenin amacı, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olası etkilerini tespit etmek, elde edilen sonuçları orman yönetim planlarına ve uygulamalarına entegre etmek. Pilot çalışmalar için Akdeniz orman ekosistemlerini temsil eden, Toros Dağları üzerindeki Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki ormanlar seçildi.

25 Mart 2017 akşamı ışıklarını kapatacak anıtsal yapılar

Rumeli Hisarı

Anadolu Hisarı

Yedikule Hisarı

Topkapı Sarayı

Ayasofya Müzesi

İstanbul 1. ve 2. köprü

Galata Kulesi

Beylerbeyi Cami

Üsküdar Mihrimah Sultan Cami

Sultanahmet Cami

Nur-u Osmaniye Cami

Süleymaniye Cami

Dolmabahçe Cami

Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi

Beylerbeyi Sarayı

Yıldız-Şale Sarayı

Küçüksu kasrı

Beykoz Kasrı

Ihlamur Kasırları

Selimiye Cami

Masal Şatosu

Kurşunlu Külliyesi

Truva Atı ve Saat Kulesi

İzmir Saat Kulesi

Yivli Minare

Peri Bacaları

Üniversiteler

Galatasaray Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

ODTÜ

Gaziantep Üniversitesi

Spor kulüpleri

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü