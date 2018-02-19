Dünya, ‘İklim Adaleti’ İçin Hukuk Mücadelesi Veriyor

Dünya iklim değişikliğinin neden olduğu adaletsizlikle mücadele ediyor. Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlere değinerek, ‘Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı’nı temel insan hakkı olarak tanımladı.

Filipinlerde İnsan Hakları Komisyonu’nda en fazla karbon salımına neden olan fosil yakıt şirketlerine karşı açılan soruşturmanın duruşmaları da Mart ayında başlayacak. Bu duruşmaları, ABD ve İngiltere’deki duruşmalar takip edecek.

Birçok bölgesel mahkeme ve insan hakları mekanizması iklim değişikliğini insan hakkı ihlali olarak tanımlıyor.

İklim değişikliğine karşı adalet için Filipinlerde yaşanan felaketlere karşı İnsan Hakları Komisyonu’na yapılan başvuru ile başlayan süreçte ise tarihi bir aşamaya gelindi. Mart ayında, İnsan Hakları Komisyonu, büyük karbon salımı yapan fosil yakıt şirketlerine karşı başlatılan soruşturma sürecinde açık duruşmalara başlayacak. Filipinlerde on binlerce insanın iklim adaleti taleplerinin sesi de olan bu soruşturma, iklim değişikliğine karşı fosil yakıt şirketlerine karşı verilen mücadelenin de en önemli dönüm noktası…

Efsane gemi Rainbow Warrior iklim değişikliğinin neden olduğu insan hakkı ihlallerine ve başlayacak duruşmalara dikkat çekmek için efsanevi Filipinlerde bir tura başladı. Gemi, Filipinlerde iklim krizinin etkileri ile mücadele eden yerliler, çiftçiler, balıkçılar, gençler, yaşlılar ve diğerleri için bir platform olacak. İnsanlar, fosil yakıt şirketleri ve hükümetlerin var olan düzen “normalmiş gibi” davranmalarına karşın, insanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal ettiklerine, istikrarlı bir iklim ve sağlıklı bir çevre için çağrıda bulunacaklar.