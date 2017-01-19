Dünya Ekonomik Forumu’nda Yenilenebilir Enerji Çağrısı

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı kurumsal yatırımcı rehberi, yenilenebilir enerji kaynaklarının birçok ülkede şebeke paritesini çoktan yakaladığını ve 2020’ye kadar tüm dünyada kömür ve doğal gazdan daha ucuz olacağını ortaya koydu. Bu rehber doğrultusunda Türkiye’nin enerji politikasını gözden geçirmesi yönündeki çağrımızı tekrarladık.

Bu rehber Türkiye’nin enerji politikasını kömüre değil yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurgulaması gerektiğini vurguluyor. Dünya Ekonomik Forumu’na Türkiye’den katılan heyetin güneş enerjisi potansiyeli ile dünya lideri olabilecek ülkemizin yenilenebilir enerji yatırımları için siyasi ve hukuki ortamı oluşturmaya öncelik vermesi ve bu büyük ekonomik fırsatını kaçırmaması gerekiyor.

Yenilenebilir enerji yatırımında tek risk siyasi

2017 Dünya Ekonomi Forumu için hazırlanan Yenilenebilir Altyapı Yatırım Rehberi’ne göre yenilenebilir enerji teknolojileri, özellikle güneş ve rüzgar, son yıllarda gittikçe artan bir şekilde verimlilik kazandı ve giderek daha çok bölgede ekonomik rekabet gücünü elde ederek şebeke paritesini yakaladı. Sadece beş yıl önce rekabet gücü zayıf olan güneş fotovoltaik panellerinin maliyetinin her yıl %20 oranında düşmesiyle birçok ülkede kömür yatırımlarından daha çekici bir yatırım fırsatı haline geldiğini belirten rehber, 2020 yılına kadar dünya genelinde doğalgaz ve kömürden çok daha düşük seviyelendirilmiş enerji maliyetine (LCOE) sahip olacağını öngörüyor.

WEF, rehberinde iklim değişikliği ile mücadelenin yan faydalarına ve yenilenebilir yatırımların yarattığı sinerji olanaklarına dikkat çekti. Yenilenebilir enerji yatırımlarının teknolojik açıdan bir risk oluşturmadığını belirten rehber, yatırımların önünde kalan tek riskin özellikle gelişmekte olan pazarlarda siyasi ve hukuki düzenlemeler olduğunu vurguladı.