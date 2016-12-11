Yaprak dökümü başladı… Artık tabiat için kış uykusuna geçme zamanı. Yaprak dökümünün başladığı dönemdeyiz. Ağaçlar, bir taraftan gövdesinden sular çekilirken, bir taraftan da dallarının neşe kaynağı göçmen kuşların terk edişinin hüznünü yaşamakta…
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