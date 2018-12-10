Geçen haftaki Sırtçantam köşesinde ‘Doğa Turizminde Bilecik Dönemi Başlıyor’ başlıklı bir öngörüde bulunmuştum. Bu öngörümü doğrulayacak bilgilerin bir arada bulunduğu yayını nihayet yayımlayabildik. Bilecik’in doğa turizminde temel sayılabilecek yayının ilgilisi ile buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyim.

Bu ayın başında yayımlanan Doğa Bilecik kitabı içerisinde bölgenin coğrafyasının tanımı dışında toplamda 500 km’yi bulan doğal ve kültürel temelli yürüyüş rotaları da bulunuyor. Bu rotalar; tematik yürüyüş (trekking), günübirlik yürüyüş (hiking) ve kanyon geçişleri (kanyoning) disiplinleri başlıklarında toplanmış.

Kültürel rotalar

Bilecik rotalarının en büyük özelliği, oluşturulan 500 km’lik rotların 163 km’si kültürel temelli rota oluşudur. Daha önce yine Sırtçantam köşesinden Kırka Yolu ve Tozman Yolu’nun tanıtımlarını yapmıştım. Önümüzdeki yazılarda diğer rotaların da tanıtımlarını yapacağım. Özellikle Eski Hac Yolu’nun çok ilgi çekeceğini düşünüyorum.

Evrensel yollar

Doğa Bilecik kitabında yer alan kültürel temelli rotalar içerisinde ön çalışması yapılmış Roma Yolu ve İpek Yolu gibi evrensel yollar henüz bulunmuyor. Bu yolların çalışmaları önümüzdeki günlerde yapılacak.

Yeni bir yayın

Doğa Bilecik kitabı kuşe kâğıda basılmış ve fotoğraflarla süslenmiş 160 sayfadan oluşuyor. 25 parkurun yer aldığı kitapta, parkurların haritalarına da yer vermişiz. Bilecik Valiliği himayesinde ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) mali destekli projenin ürünü olan kitap bölgede önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte.

Nitelikli çalışma

Bilecik coğrafyası üzerine Sırtçantam ekibi olarak çalışma yapmadan önce, böylesine muhteşem rotaların keşfedilmeyi bekleyen bir durumda olduğunu hayal bile edemezdik. Araştırma gezilerinde gördük ki; Bilecik’te hem evrensel değerde geçen yollar hem de yerel yollar bozulmadan duruyordu. Hiçbir yolun sonu yok, bittiği yerden başka bir yol başlıyor…

Zor geçilen kanyonlar

Doğa Bilecik kitabında yer verdiğimiz kanyon rotaları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu sadece profesyonel sporcuların geçebileceği nitelikte bir yapıya sahip olduğu unutulmamalı. Bu kanyonun geçişleri teknik malzeme ve tecrube gerektiriyor.

Kültürel temelli rotalar üzerinde yapılacak bir az daha işimiz kaldı. Düşen taşları yerine koymak, yola devrilen ağaçları kaldırmak ve çalıları yol üzerinden temizlemek epeyce zaman alıyor. Bilecik’in doğası, doğal ve kültürel rotaları ilgilisini bekliyor…

Bilecik’in doğal ve kültürel rotaları

TREKKING

Bozüyük-Domaniç Yirce Dağları Geçişi: 36 km

Boydan Boya Yirce Dağı Geçişi: 54 km

Yirce Dağı Kala Zirvesi: 32 km

Eski Hac Yolu: 94 km (Kültürel)

Eski Gümele Yolu: 26 km (Kültürel)

HIKING

Kuşça Köyü-Tozman Yaylası-Eski Köy-Tozman: 12 km

Eski Tozman Yolu: 16 km (Kültürel)

Bozüyük Karabayır Köyü-Kurtköy Barajı: 8 km

Dudaş Yaylası-Çaltı Köyü: 14 km

Yukarı Çaylı Köyü-Beyyayla Düdeni: 22 km

Yukarı Çaylı Köyü-Iğdır Yaylası: 17 km

Yukarı Çaylı Köyü- Beyyayla Gölü-Beyyayla: 20 km

Yukarı Çaylı Köyü-Karlık-Iğdır Yaylası: 17 km

Kırka Yolu: 16 km (Kültürel)

Kuşca-Yenipazar: 9 km

Kuşça-Tozman Geçişi: 14 km

Kuşça-Mihalgazi Geçişi: 23 km

Dokuz Yolu: 23 km

Kasımlar ve İncirli Değirmen Yolu: 7 km (Kültürel)

Kasımlar-İncirli Yolu: 4 km (Kültürel)

Orhaniye-Eyerce Geçişi: 4 km

Sarıdayı-Bozcaarmut Göleti-Bozcaarmut Köyü: 9 km

Trans Samanlı: 18 km

KANYONING

Harmankaya Kanyonu: 3 km

Yarhisar Kanyonu: 2 km

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş