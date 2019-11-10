Doğa Başiskele Belgeseli

Dergi ekibimiz tarafından Başiskele Kaymakamlığı için hazırlanan Doğa Başiskele belgeselinin güz dönemi çekimleri tamamlandı. Bir yıl sürecek projede, Başiskele coğrafyasının tüm değerleri bir belgesel filmde toplanacak.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi, İzmit Körfezi’nden Samanlı Dağları’nın doruklarına kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Yeni bir ilçe olmasına karşın tarihi geçmişi ile de çok dikkat çekici kültürel değerleri bünyesinde barındırıyor. İzmit Körfezi kıyısında bölgenin ilk yerleşimleri tarafından kurulan Astakoz koloni yerleşkesi günümüz Başiskele ilçe sınırları içerisinde bulunuyor.

Kocaeli’nin turizm açısından potansiyeli en yüksek değeri Yuvacık Baraj Havzası da Başiskele sınırları içerisinde yer alıyor. Yuvacık Barajı, Serindere, Kazandere, Kirazdere ve bu kaynakların diğer kolları ile Samanlı Dağları’nın kuzeyine can suyu sağlıyor.