HomeGÜNIŞIĞIDivanü Lügati’t Türk ve Piri Reis’in Haritası UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne Kaydedildi
Divanü Lügati’t Türk ve Piri Reis’in Haritası UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne Kaydedildi

Divanü Lügati’t Türk ve Piri Reis’in Haritası UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne Kaydedildi

GÜNIŞIĞI 0

UNESCO Paris Genel Merkezi’nde 24-27 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Danışma Komitesi Toplantısı’nın ardından dünya çapında 78 yeni miras Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildi.

Devamı İçin Tıklayın…

Author

Editör

Related Posts

Bir Cevap Yazın