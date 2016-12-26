Deniz Koruma Alanları ve Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında WWF-Türkiye’nin çağrısıyla 24 Kasım 2016’da Ankara’da Deniz Koruma Alanları (DKA) ve Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya DKA’lar ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda çalışmalar yürüten araştırmacılar, ilgili bakanlık birimleri ve konuyla ilgili sivil toplum kurumlarından yaklaşık 45 kişi katıldı.

Toplantıda DKA’ların ve balıkçılığa kapalı alanların geleneksel balıkçılık faaliyetlerine olan katkısı değerlendirildi. DKA’larda sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerinin gelişimi, DKA’lar ve çevresinde balıkçılığın ortak yönetimi için sürdürülebilir bir model geliştirilmesi ve Ulusal Deniz Koruma Alanları Ağı oluşturulmasıyla ilgili ihtimaller tartışıldı.

Çalıştayın sonunda Türkiye’nin Ulusal Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi’nin bir an önce onaylanıp uygulamaya konulması gerektiği, deniz koruma alanları ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda ilgili sivil toplum kurumlarının işbirliği yapmasının önemi ve balıkçılığa kapalı alanların geliştirilmesi gerektiği ortaya çıktı.