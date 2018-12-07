‘Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği’, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükûmetler Arası Komitesi 13. Oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kaydedildi.

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