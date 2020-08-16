Çoruh Havzası Güz Fotoğraf Turu

Çoruh’ta; kara isimli üç göl (Şavşat Karagöl, Borçka Karagöl ve Murgul Karagöl), ayrıca üç normal göl (Tortum Gölü, Şavşat Balıklıgöl, Yıkıklar Yedigöller) ve dört şelale (Tortum Şelalesi, Murgul Delikkaya Şelalesi, Maçahela Maral Şelalesi ve Arhavi Mençuna Şelalesi) görüntüleyeceğiz. Ayrıca bir Gürcü kilisesi, çok sayıda taş köprü, nehir ve renklerin her tonu bizleri bekliyor.

Program:

25 Ekim Pazar: Öğleden sonra Erzurum Havalimanı’nda buluşup gurup olarak bizlere bir hafta boyunca eşlik edecek aracımızla akşam yemeği ve konaklamak için Erzurum’un Uzundere ilçesine geçeceğiz.

26 Ekim Pazartesi: Uzundere’de kahvaltının ardından Öşk Manastırı, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi gezimizin ardından öğle yemeği ve görüntü toplamak için Yıkıklar Yedigöller’e ulaşacağız. Buradan Yusufeli üzerinden görüntü toplaya toplaya konaklama ve akşam yemeği için Artvin Şavşat’a gideceğiz.

27 Ekim Salı: Bugünkü etkinliğimizde Şavşat Karagöl, Veliköy ve Balıklıgöl bulunmakta. Bu coğrafyalar dışında bölgenin her tarafı fotoğrafik malzemeler içeriyor. Bu gece yine aynı yerde konaklayacağız.

28 Ekim Çarşamba: Sabah Borçka Karagöl’e geçip, eğer sis izin verirse muhteşem görüntüler toplayacağız. Öğle yemeğinden sonra Karçal Dağları’nı aşıp Maçahela’ya geçeceğiz. UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak ilan edilen bu bölge dünyada hiçbir yere benzemiyor. Bugünkü yemek ve konaklamamız Maral Köyü’nde olacak.

29 Ekim Perşembe: Sabah Maral Şelalesi’ne yürüyüş ve fotoğraf etkinliğimiz olacak. Öğle yemeğini Maral Köyü’nde aldıktan sonra yine Karçal Dağları’nı aşıp, iki gece konaklayacağımız Murgul’a geçeceğiz.

30 Ekim Cuma: Bugün gün boyunca ilginç yapısı ile Murgul Delikkaya Şelalesi’ni ve Murgul Karagöl’ü belgeleyeceğiz. Bu günkü yemek ve konaklamamız yine aynı yerde olacak.

31 Ekim Cumartesi: Bugün dönüş yolunda Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi’ne geçeceğiz. Bölge, insan eli değmeyen son coğrafyalarımızdan biri. Bu vadi içerisinde Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi dışında görsel açıdan ilgimizi çekecek pek çok görüntü bulacağız. Gurup olarak son yemeğimizi yedikten sonra dönüş için Trabzon Havalimanı’na geçeceğiz.

Detaylar:

Etkinliğimiz 25 Ekim Pazargünü Erzurum Havalimanı’nda başlayıp, 31 Ekim Cumartesi günü Trabzon Havalimanı’nda akşam saatlerinde sona eriyor. Bu ana ulaşım fiyatlara dâhil değildir. Ana ulaşımlar, müze ve ören yeri girişleri dışında etkinlik boyunca tüm yemek, konaklama, ulaşım ve rehberlik hizmetleri fiyata dâhildir.

Bu etkinlik; Çoruh Vadisi’nin güz mevsimini belgelemek amacı taşıyan fotoğrafçı gezginler için düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerin zamanlaması, ışığın en uygun olduğu zaman dilimine göre ayarlanmıştır.

Çoruh Vadisi güz mevsiminde, özellikle bu etkinliği düzenlediğimiz zaman diliminde çok renkli görüntüler sunuyor. Fotoğraf toplama işi için en az 128 GB kapasiteli kartlar bulundurmakta yarar var.

Etkinliğe katılmadan önce makine pilleri ve kartlarını kontrol etmekte yarar var. Bölgede makinemize uygun pil ve kart bulmak zor olabilir. Bir de pek tabiî ki tripotsuz bu etkinliğe gelmemek lazım.

Çoruh Vadisi, Karadeniz iklimi dışında daha ılıman bir iklime sahip olsa da yağmurda ıslanmamak, ayrıca geceleri bu mevsim bölge soğuk olacağından buna uygun malzeme ve yürüyüş için de sağlam ayakkabılar bulundurmak da yararlı olacaktır.

Etkinliğimize ülkemizin her tarafından ilgili katılabilir. 25 Ekim 2020 Pazar günü öğleden sonra Erzurum’da buluşma ve 31 Ekim 2020 Cumartesi günü Trabzon Havalimanı’nda vedalaşmak için net saat vermemekteyiz. Katılımcıların geliş ve gidiş yerlerine göre buluşma ve vedalaşma için tam saati daha sonra oluşturacağız.

Etkinliğin son başvuru tarihi; 5 Ekim 2020 Pazartesi günü olup, TURSAB üyesi Trekking Turizm (5239) güvencesinde yapılmaktadır.

Tur Bedeli: 3.400 TL (KDV Dâhil)

Trekking Turizm

Kamerhatun Mah. Hamalbaşı Cad. Üstündağ İş Merkezi, No: 14 / 140, Beyoğlu – İstanbul

Tel: 0 (212) 245 79 66

Mail: ismailsahinbas@gmail.com