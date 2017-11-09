COP’a Çağrı: Kaybedecek Zamanımız Yok

Tüm dünyada yıkıcı fırtınalar, kasırgalar, seller ve kıtlıklarla geçen bir yılın sonunda, dünya liderleri bugün Bonn’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Toplantısı’nda (COP23) bir araya geliyor. Hükümetlere, kritik eşik geçilmeden iklim değişikliğine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Liderler, 2 sene önce Paris’te düzenlenen ve katılımcı ülkelerin iklim değişikliğini 2 derecede tutmak ve 1,5 dereceyle sınırlandırmak için çaba göstereceklerine dair uzlaştıkları Paris İklim Anlaşması’nı hayata geçirmek için Bonn’da gerekli adımları atmalılar.

İklimimiz değişiyor, Suva’dan Washington’a insanlar, toplumlar giderek artan bir tehdit ile karşı karşıyalar. Hızla ve cesurca harekete geçersek herkesi güvenli kılma ve herkes için adalet yaratmaya hala zamanımız var. Bu sene COP’ta, liderler Paris’te verdikleri sözleri tutma yönünde tatmin edici adımlar atmaya başlamalı ve iklim hareketini hızlandırma yolunda yükümlülük üstlenmeliler.

Türkiye de Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasına karşın halen anlaşmayı onaylamadı. Paris Anlaşması’nı imzalayarak doğru bir adım atan Türkiye, aradan geçen iki yıla rağmen anlaşmaya taraf olmayarak iklim değişikliğini durdurma konusunda hiçbir şey yapmamayı tercih etmesi oldukça üzücü. Paris Anlaşması’na taraf olan 197 ülkeden 169’u anlaşmaya taraf oldu. Türkiye anlaşmaya taraf olmayan 28 ülkeden biri.

Ülkemiz daha fazla gecikmeden Paris Anlaşması’na taraf olmalı ve kabul edilebilir bir hedefle binlerce canlının yaşamını tehdit eden iklim krizinden çıkmak için çabalayan uluslararası koalisyonun bir parçası haline gelmeli. Sıcak hava dalgaları, seller, ani ve beklenmedik hava olaylarını durdurmanın tek yolu atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun tek yolu da kömür, petrol ve doğalgazdan vazgeçerek yenilenebilir enerjiye geçmek. Türkiye bu konuda çok şanslı çünkü ciddi bir enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji tasarrufu potansiyeline sahip. İklimi değiştiren ve büyük bir bölümünü ithal ettiğimiz fosil yakıtlardan vazgeçip yenilenebilir enerjiye geçmek Türkiye’nin ekonomisi için de bir kazanç olacak.

Greenpeace