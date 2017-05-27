Avustralya’nın rengârenk mercanlarının güzelliği ile tüm dünyayı büyüleyen, geniş biyoçeşitliği ile birçok canlıyı barındıran Büyük Mercan Resifi can çekişiyor. Resifin çok değil, sadece 2 sene önceki fotoğrafları ile bugünkü fotoğraflarını yan yana görenler, iki fotoğrafın aynı yerde çekildiğine inanmakta güçlük çekiyor. Avustralya hükümetine mercanların beyazlayarak ölmesine neden olan iklim değişikliğine karşı önlemler alması, madencilik çalışmaları ve kömür gibi fosil yakıtlardan acilen vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.

Büyük Mercan Resifi’nden gelen son fotoğraflar gibi ölen mercanların oranları da son derece vahim ve yaşanan yok oluşun boyutlarını net şekilde gözler önüne seriyor.

Avustralyalı yetkililere göre, geçtiğimiz sene Resif’in kuzey bölümündeki mercanların yaklaşık yüzde 30’un, bu sene de Resif’in merkezindeki mercanların yaklaşık yüzde 20’si öldü.

2 sene gibi kısa bir sürede dünyanın eşsiz güzelliklerinden Büyük Mercan Resifi’nin neredeyse yüzde 50’sinin beyazlamasına ve bir kısmının da ölmesine karşın Avustralya hükümetinin halen mega-maden projesine 1 milyar dolar yatırma planları tepkilere neden oluyor. Zira mercanlar sıcaklığın artması durumunda önce dokusunda bulunan yosunları atıyor ve beyazlıyor. Eğer suyun sıcaklığı 6 ila 8 haftaya kadar normal seviyesine dönmezse mercanlar ölüyor. Suyun ısısındaki artışa ise vazgeçilmeyen fosil yakıtlar ile iklim değişikliği neden oluyor.

Greenpeace