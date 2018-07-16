Bozüyük-Domaniç Yirce Dağları Geçişi

Yirce Dağları, Bilecik’in Bozüyük ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasında uzanan bir silsiledir. Yirce silsilesi, Batı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Uludağ’ın bir uzantısı aslında. Yirce Dağı, Karadeniz ile Marmara bölgeleri arasında su bölümü çizgisini oluşturuyor. Coğrafya kitaplarında Domaniç Yirce Dağları olarak geçen bu silsilenin en yüksek noktasını Bilecik’in Bozüyük ilçesi sınırlarında bulunan 1905 metre yükseltisi ile Kala Tepesi oluşturuyor.

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