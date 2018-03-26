Bolu UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda

2013 yılında oluşturulan ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın paydaşlar arasında yer aldığı UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC), üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi ve diyalogu; karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkân sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemektedir.

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