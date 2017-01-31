Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve TEMA Vakfı iş birliği ile yayınlanan Dünyanın Durumu serisinin bu yılki konusu Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yayını Dünyanın Durumu çeyrek asırdır geniş bir gazeteci, siyasetçi, bilinçli vatandaş ve öğrenci kitlesini sürdürülebilir gelişmedeki eğilimler hakkında bilgilendiriyor.

Dünyanın Durumu 2016: Bir Kent Sürdürülebilir Olabilir mi?, atık yönetiminin zorluklarından toplu taşımanın geliştirilmesine ve halkın karar alma süreçlerine katılımına kadar değişik konuları inceliyor. Eser, toplulukların karşılaştığı büyük zorluklara karşı yeni geliştirilen ve umut vaat eden çözümleri keşfederken günümüz kentlerinin anlık görüntüsünden yarının sürdürülebilir küresel şehir vizyonuna doğru nasıl yol alacağımız sorusuna odaklanıyor. Kitabın ‘Kent Profili’ bölümlerinde, kentsel sürdürülebilirliği konu alan en özgün projelerde çalışan profesyoneller, birinci elden deneyimlerini paylaşıyor. Ahmedabad, Freiburg, Şangay gibi oldukça farklı kentlerin başarı öykülerini anlatıyor. Kent sakinlerinin şehirlerini iyileştirmek için nasıl harekete geçtiğini dile getiriyor.

İnsanlığı daha iyi bir rotaya oturtmak için milyonlarca küçük çözüm gerektiği gerçeğinden yola çıkan, proje yönetmenliğini Gary Gardner, Tom Prugh ve Michael Renner’ın üstlendiği ve 33 yazarın katkıda bulunduğu kitabın çevirmeni Duygu Kutluay. TEMA Vakfı tarafından 1993 yılından bu yana Türkçeye kazandırılan rapor niteliğindeki eser, 2009 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ile okuyucuyla buluşuyor.