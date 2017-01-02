Bilge Şehir Kocaeli; Yemekte de Şehrin Bilgelerini Arıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, şehrin kültür hayatına yeni ve kalıcı bir katkı daha sunuyor. Adını Akça Koca’dan (Akça Bilge) alan bilgeliğin şehri Kocaeli’nin yemek kültürü ve tarihi yeniden yazılıyor. Yemekte Şehrin Bilgeleri ‘Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması’ ile tarihe tanıklık eden Kocaeli’nin yemek kültürü de gastronomi literatürüne girecek.

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