Beyaz Sessizlik, 24 Ocak 2017

Merhabalar; bu güncede Finlandiya’nın Rovaniemi Kasabası’na tek başıma gerçekleştirdiğim seyahate dair aldığım notları, yaşadığım deneyimleri anlatmaktadır. Öncelikle belirtmeliyim, bu seyahatin tamamını kendim organize ettim. Rovaniemi’de katılacağım aktiviteler için buradaki yerel firmalar ile görüştüm ve üzerinde mutabık kaldığımız bir plan dâhilinde satın aldığım turlara katıldım.
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