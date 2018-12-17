Belki Şehre Bir Turist Gelir?

Yukarıda bulunan başlık; Bilecik Gölpazarı’nda 21 Aralık 2018 Cuma günü gerçekleşecek I. Gölpazarı Ekoturizm Çalıştayı’nın afişine ait. Başlık; ‘Gülümse’ şarkısında bulunan ‘belki şehre bir film gelir’ dizesinin uyarlanmış hali. Afişin konuyu hem iyi anlatmasına hem de dikkat çekmesine dikkat ettik. Sanırım başarılı olduk…

Sezen Aksu’nun seslendirmiş olduğu ‘Gülümse’ isimli albüm 90’lı yıllarda rekor sayıda satmıştı. Bende almıştım ve hala saklarım. ‘Gülümse’ şiiri ise sanat ve siyaset insanı Kemal Burkay’a ait. Eserin müziğini Arto Tunç, düzenlemesini Onno Tunç yapmış. Bir zamanlar Sezen Aksu ile Onno Tunç’un birlikteliğinden çok güzel eserler meydana çıkmıştı. Birliktelik, Onno Tunç’un bir uçak kazası sonucu ölümüne kadar sürmüştü.

Teşekkür

İlk önce ekibimize Bilecik coğrafyasını emanet eden Bilecik eski valisi Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Tahir Bey ile 2005 yılından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde en yüksek mevkide görev yaptığı yıllardan tanışıyoruz. Çıktığı yeni yolculukta başarılar diliyoruz.

Malına değil, pazarına güven

Ekip olarak 2018 yılı içerisinde Bilecik coğrafyası üzerine çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalar meyve vermeye başladı. Tüm çalışmaları Doğa Bilecik isimli bir yayında toplayıp ilgilisi ile buluşturduk. Şimdi sıra yapılan işleri tanıtmaya geldi.

Bilecik coğrafyası üzerine çalışmalar yaparken tüm kaymakamlar ve belediye başkanları ile görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Merkez ilçe dâhil tüm ilçelerde konu ile ilgili olan insanlar ve kurumlardan yardımlar aldık.

Gölpazarı’nda kasaba kültürü hala yaşıyor

Yardım aldığımız kurumlardan bir de Gölpazarı Belediyesi oldu. Başta belediye başkanı Vedat Kazıcı ve şehir eşrafından İbrahim Ethem Akkaya olmak üzere tüm belediye çalışanları yardımlarda bulundular. Özellikle Kasımlar-İncirli Değirmen Yolu ve Kasımlar-İncirli eski ulaşım yolunun temizlenip yürüyüşe uygun hale getirmesi işlerinde çok yardımlarını gördük (Yenipazar Kaymakamlığı ve Yenipazar Belediyesi’nin yardımlarına başka bir yazıda değineceğim). Gölpazarı Belediyesi’nin yardımları bu iki yolla sınırlı değil elbet. Eski Hac Yolu, İpek Yolu ve Dokuz Yolu’nun keşfinde de yine hep yanımızda oldular (Bozüyük Belediyesi’nin Yirce Dağı araştırmalarında yardımları yadsınamaz).

İklimi değiştireceğiz

Sırtçantam ekibi olarak yaptığımız çalışmalarda Gölpazarı Belediyesi’nden sadece yardım almadık, kasabadaki etkinliklere de misafir edildik. Bir gün belediyenin ‘Köyünü Yaşat’ projesi kapsamında ‘4. Gölpazarı Ahşap Sempozyumu’na da davet edilmiştik. Gece tüm katılımcılarla hep birlikte ateşin başında sohbet ederken bizim gibi misafir sanatçılardan biri; “Bilecik’te ne yapmak istiyorsunuz?” sorusuna “iklimi değiştirmek istiyoruz” demiştim. Hepimiz gülmüştük.

Umutlar çiçeklenecek

Şimdi tekrar I. Gölpazarı Ekoturizm Çalıştayı’na dönelim. 21 Aralık kış mevsimine giriş günüdür. Doğada ölüm yoktur, dönüşüm vardır. Kış mevsimi asla ölü değil, tohumların toprak altında beslendiği dönemdir. Bu çalıştaydan çıkacak ana fikirden bölgenin turizme yönelik bakışı değişebilir. Yeni bir temel atılabilir, yeni yaklaşımlar olabilir, hep birlikte yeni bir nevruz yaşanır ve çiçeklenir umutlar…

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

Gülümse

Hadi gülümse bulutlar gitsin

İşçiler iyi çalışsın, gülümse

Yoksa ben nasıl yenilenirim

Belki şehre bir film gelir

Bir güzel orman olur yazılarda

İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok

Çakıl taşlarım vardı benim

Ama sen başkasın anlıyor musun

Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm

Tüm şehir bana küskün

Bir kedim bile yok anlıyor musun

İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.

Kemal Burkay