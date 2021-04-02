Yazar Nilsu Emre, çocuklu geziler temalı kitaplarına bu yıl da bir yenisini ekleyerek Pegem Yayınları’ndan ‘Bekle Bizi Almanya’ kitabını yayımladı. Pandeminin 2020 yılındaki ilk haftalarında yayımlanan kitabı ‘Eren ile Selin’in Gezi Takvimi’ gibi ‘Bekle Bizi Almanya’ da çocuklarıyla gezmenin tadını çıkartmak isteyen ebeveynler için Almanya’nın en çocuk dostu kentlerinden Düsseldorf, Köln, Münih ve Bremen’i 0-12 yaş arası miniklere gezmeyi sevdirecek onlarca faaliyet, bilmece ve bulmacalarla bir arada tanıtıyor.

Kitap, bir Almanya Gezi Rehberi olmasının yanı sıra; -ilkinde olduğu gibi- ‘trende, arabada, uçakta daha mutlu yolculuklar ve ailece geçirilecek daha kaliteli zamanlara’ yönelik eğlenceli tavsiyelerle; Almanya tatilindeyken ailenin hep birlikte deneyimleyebileceği festival, müze ve tadım önerilerine de değiniyor. Bu önerilerin Emre’nin artık klasikleşen anlatım diliyle çocukların gözünden samimi ve yalın bir şekilde bir araya getirilmiş olması ise verilen bilgilerin akılda kalıcılığını arttırıyor.

Siz de bu Pandemi günlerini geride bırakır bırakmaz yeniden ailece Avrupa seyahatlerine çıkmadan önce gezinizi Nilsu Emre’nin “Bekle Bizi Almanya” -Çocuklu Almanya Gezi Rehberi ile planlayıp; ailece mutlu bir yolculuğa adım atabilirsiniz.