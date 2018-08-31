Bayburt İlk Organik Ürün Hasat Şenliği 1 Eylül’de

Ülkemizin önemli ekolojik vadilerinden birisi olan Çoruh Vadisi’nde yetiştirilen organik ve yerel ürünlerin tanıtımını yapmak ve vadinin doğal, kültürel ve turistik değerlerini öne çıkarmak amacıyla yapılacak olan ‘Bayburt Aşağı Çoruh Vadisi I. Organik Hasat Şenliği’ 1 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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