Kastamonu’da, ‘Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı’, 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tabiat turizmi koşunda pek çok konu bu çalıştayda ele alınacak.

Dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın; ‘Turizm ve Tabiat Olgusu İçerisinde Batı Karadeniz Bölgesi’nin Yeri ve Önemi’ isimli sunumu 15 Eylül Cuma günü saat 11.00’da gerçekleşecek.

Not: Daha önce Nisan ayının son haftasında yapılacak bu etkinlik 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler nedeniyle ertelenmişti.