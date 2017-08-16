Dünya hiç bu kadar genç olmamıştı ve gün geçtikçe gençleşmeye de devam ediyor. Herhangi bir toplumun kalkınması, genç kadınların ve erkeklerin nasıl beslendiğine, ne kadar iyi desteklendiğine bağlıdır.

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