‘Bağlarım’ Fotoğraf Sergisi

M. Özcan Taras’ın Bağlar’ım isimli fotoğraf sergisi Gölcük Ford Otosan Koç Vakfı Sosyal Tesisleri’nde 20 Aralık 2022 günü açıldı. 20 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek sergi ücretsiz olarak gezilebilir.

M. Özcan Taras’ın Bağlarım sergisi üzerine düşünceleri:

Bağlarım ile beni yaşama ve sanata bağlayan duygulara dokunmak, sizlerle paylaşmak istedim.

Sergim, 2022 den 2023’e; sanatı, güzellikleri, mutlulukları, umutları bizimle birlikte taşıması arzumun bir ifadesidir.

Fotoğraf ile yaşadığım yılların ardından, sergimin açılışında sizlerin de yanımda olmanız benim için en büyük armağan olacaktır.

Neredeyse iki yıldır süren salgın sebebiyle sosyal yaşamımızda bizi etkileyen derin olumsuzluklarla baş başa kaldık.

Ancak, her şeye rağmen yaşam devam ediyor ve biz yaşama hayat damarlarımız olan “sanat” ile bağlıyız. Bu yüzden sergime ‘BAĞLARIM’ ismini verdim.

Amacım; kısa süreliğine de olsa yaşamımızın üzerine çöken karanlığı bir nebze olsun aralamak.

Sizlerin beğenisine sunduğum bu sergimin ana fikrini oluşturan ilk sergiyi Kasım 2020’de Kandemir Sigorta’nın mekânında ‘Ofiste Sanat’konsepti kapsamında 15 parçadan oluşan 60×60 kanvas üzerine basılı bir butik sergi şeklinde, ‘İzler-im’ adı ile açmıştım.

Bu sergim ise, bir önceki sergide yer alan 13 adet fotoğrafa 17 fotoğraf ilavesi ile 30 adet 50×75 renkli ve siyah-beyaz fine-art baskı fotoğraftan oluşmaktadır.

Sizlerle paylaştığım fotoğraflar; üç adedi daha eski olmak üzere otuz yılın üzerindeki fotoğraf yolculuğumun son beş yılında ürettiğim çalışmalarımın arasından seçtiklerimdir. Bu fotoğrafların tamamına yakını instagram sayfamda yer almaktadır.

Fotoğrafların ışıklı ekranlarda sadece fikir verdiği, bir vitrin oluşturduğu düşüncesindeyim. Gerçek ürünler ise ancak bir yüzeye basıldığında, bir duvara asıldığında, bir albümde yer aldığında ‘fotoğraf’dır ve orada değerlerini bulurlar, bizimle ilişki kurarlar, yarına taşınırlar. Sergide yer alan fotoğraflarımın teması; izler, gölgeler, bağlar, dokular diye isimlendirebilir. Genel olarak zamandan bağımsız, grafik ağırlıklı, yaşamın bende uyandırdığı duygular doğrultusunda renklerine kısmen müdahale edilmiş, benim yaşama bakışımı ve estetik yaklaşımımı yansıtan fotoğraflardan oluşmaktadır. Üzerine bir öykü kurabilir, kaldığı yerden siz hayalleriniz ile devam edebilirsiniz.