Aytekin Kuş Safranbolu’da Ölümsüzleşti

Ömrünü adadığı, çok sevdiği Safranbolu’da Çarşı’daki SAKEM binasına ismi verilen araştırmacı – yazar Aytekin Kuş’un ismi, Safranbolu Belediye Meclisi’nin kararı ile ölümsüzleşti.

Safranbolu Belediye Meclisi’nin son toplantısında, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren ve Safranbolu üzerine yaptığı kıymetli çalışmalar nedeniyle ‘Safranbolu’nun Kent Bilgesi’ olarak anılan Araştırmacı – Yazar Aytekin Kuş’un isminin kültür merkezine verilmesi kararlaştırıldı.

İlk kez Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme gelen konu, Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonu’na havale edilmişti. 31 Ağustos’ta toplanan komisyonun raporu, Eylül ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Alınan meclis kararına göre; Safranbolu Belediyesi’nin Çarsı’daki kültür merkezinin adı, Aytekin Kuş Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi oldu.