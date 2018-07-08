Avrupa’nın En Büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya

Kocaeli’nde, tüm bölümleri tamamlandığında 4 bin dönüm alandan oluşacak Doğal Yaşam Parkı Ormanya, 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor. Alageyikler, ceylanlar, karacalar gibi birçok tür park içerisindeki doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Vatandaşlar, 53 farklı türden hayvanı doğal yaşamlarında ziyaret edebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede ayrıca 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otopark, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tamamlandığında 4 bin dönüm araziden oluşacak Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da hazırlıklar devam ediyor.

İnsan, şehir ve doğa bir arada

Doğal yaşamı koruma altına alırken turistik amaçlı kullanıma da imkân veren Ormanya, 6 ana bölgeden oluşuyor ve farklı coğrafyalara ait hayvanları, doğal ortamlarında bir arada görme imkânı sağlıyor. İnsanların dünyayı birlikte paylaştığı canlılarla yakından tanışma ve onları daha yakından tanıma imkânı sağlayan park, 17 türde 85 adet evcil memeli, 25 türde 267 adet kanatlı, 1 türde sürüngene ev sahipliği yapıyor. Botanik Yolu’nda Anadolu Coğrafyasının zengin faunası ve bitki örtüsünden onlarca örnek sergileniyor. Hayvanların doğal ortamları korunarak oluşturulan alanda, en doğal halleriyle 10 türden 114 adet hayvan bulunuyor. Bu hayvanların arasında ceylan, geyik, karaca ve yılkı atları yer alıyor. Gençler ve çocuklar, Ormanya’da bir taraftan spor yapıp eğlenirken, bir taraftan da Orman Okulu kapsamındaki etkinlikler ile doğayı keşfedecek. Gençler ve çocuklar Macera Parkında adrenalini doyasıya yaşayacak. Aileler, doğaya uyumlu tasarım ve malzemeyle üretilmiş mekânlarda tatilin tadını varacak.

Birçok proje devam ediyor

Tatil ve eğlence seçeneklerini çoğaltacak ve doğayı yakından keşfetmeyi sağlayacak birçok proje de geliştiriliyor. Orman okulu, macera parkı, sportif olta balıkçılığı, karavan kamp alanı, çadır kamp alanı, doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa müzesi gibi projeler de en kısa sürede tamamlanacak.

Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük

Hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde, örnek teşkil edecek bir konsept oluşturarak hazırlanan doğal yaşam parkıyla Kocaeli’nin turizm potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Orman Bakanlığı’ndan tahsisini yaptırdık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, ağaç konusunda, doğal yaşam konusunda çok hassas. Buranın çok küçük bir bölümü piknik alanı olarak değerlendirirken, ‘Nasıl daha faydalı hale getirebiliriz’ diye ekibimiz çalıştı. Türkiye’de genelde hayvanat bahçelerimizde hayvanlar sınırlı alanlarda tutularak insanlara gösteriliyor. Burada hem çocuklarımız evcil hayvanlara dokunuyor, hem değişik hayvan türlerini görüyor. Doğal ortamlarında hayvanlarımız rahatça yaşıyor” ifadesini kullandı.

“Derdimiz insanlar ile hayvanları birbirine yaklaştırmak”

Alanda, insanları koruyup, hayvanları doğal ortamlarına bıraktıklarını belirten Genel Sekreter Bayram, “Arkadaşlarımız projeyi parça parça yaparak uyguladılar. Bir ayın içinde inşallah tamamlanacak. Yılkı atları var, lamalar var, lemurlar var, kanatlı hayvanlarımız, ceylanlarımız, geyiklerimiz var. Yeni cinslerimiz gelecek. Derdimiz, insanlarla hayvanları kendi ortamlarında bir birlerine yaklaştırabilmek. Özellikle çocuklarda, hayvan sevgisini bu yaşlarda canlandırabilmek” şeklinde konuştu.