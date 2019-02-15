Arılara Zarar Veren Üç Pestisit Yasaklandı

150 binden fazla insanın imzası, karar alıcılarla yapılan görüşmeler, bilimsel raporlar, videolar, sivil toplum kuruluşlarıyla atılan ortak adımlar nihayet sonuç verdi. Arı sağlığına doğrudan tehdit oluşturan ve tarımda kullanılan üç kimyasal madde belli bir takvimle Türkiye’de de yasaklandı.

Genel olarak neonikotinoid adı verilen sınıfa ait bu üç kimyasal madde, yani imidacloprid, thiamethoxam ve clothianidin, Ağustos ayında başlattığımız ‘Arılar Yaşasın Diye Hepimiz Aynı Kovandayız’ başlıklı çalışmamızın merkezinde yer alıyordu. Bu üç madde 2013’ten bu yana Avrupa Birliği’nde kademe kademe genişleyen yasaklara konu olmuş, en son bu senenin başlarında – sera kullanımları dışında – kesin olarak yasaklanmıştı. Biz de Türkiye’de özellikle son senelerde iyice çarpıcı bir orana çıkan arı kayıpları üzerine, yasak kararının ülkemizde de uygulanmasını talep etmiştik.

Bunun için de harekete geçtiğimizde Türkiye’nin dört bir yanından ne kadar çok insanın bu konuya duyarlı olduğunu, karar alıcılara aktarma imkanımız ortaya çıktı. Bilim insanları, çiftçiler, arıcılar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek karar alıcılara – bilimsel gerekçelerin de altını çizerek – atılması gereken adımlar konusunda destek olduk. Ve sonunda 19 Aralık günü ‘çok ivedi’ başlığıyla 81 il müdürlüğüne gönderilen yazıda yasak kararı ilan edildi.

Metinde kararın ‘gerek Avrupa Birliği muktesebatı (ilgili kurul ve kuruluşlar) gerekse arı üretici birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu aktif maddelerin, arılara zehirli oldukları ve bunun neticesinde koloni halinde ölümlere sebebiyet verdikleri gerekçesi ile yasaklanması gerektiğine dair yapılan bildirimler sonucunda’ alındığı belirtildi.

Kararı sevinçle karşılamakla beraber bundan sonra çalışmalarımız kararda belirtilen takvimin uygulanmasını, sahadaki denetlemeleri, bu maddeleri kullanan üreticilerin alternatif mücadele yöntemlerine geçişlerini desteklemeyi, yasakların kapsamının genişlemesini de hedef alacak.

Ve sonunda geldiğimiz nokta, hep birlikte harekete geçmenin, işi bir kıyısından tutmanın önemini kanıtlıyor. Bu çalışmada desteği olan herkese tekrar tekrar teşekkür ederiz. Unutmayalım, hep birlikte çalışarak yapacağımız daha çok iş var!

Greenpeace