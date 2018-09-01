Alplerin Beyaz Hanımefendisi; Mont Blanc

Özellikle dağcılık ve doğa sporları açısından dünyanın önemli alanlarından olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen Alp dağları coğrafyası dünya üzerinde yaklaşık 300 bin km2 lik alana sahiptir. İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa sınırları içerisinde yer alan ve Avusturya’nın hemen hemen tamamını kapsayan, Güney Almanya önemli bölümünde görülen sıradağ coğrafyası dağcılık sporu başta olmak üzere, kayak, trekking, hikking yanı sıra şehrin yanında aniden yükselen sarp yamaçlar ile yamaç paraşütü gibi sporların yapıldığı, dünyanın merkezlerinden birisi olmakla birlikte, 17. yüzyılda dünya da teknik dağcılığın doğduğu topraklar olarak tarihte önemli bir yeri vardır.

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