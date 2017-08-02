‘Bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey?’ diye sorulan sorular vardır ya, cevabım pek çok meslektaşım gibi “Adaya düşsem yeter, başka bir şey istemem” olurdu. İşin esprisi bir yana, sağlıklı çocuklar, bilinçli yetişkinler için bazen çok zorlasa da payımıza düşen ne varsa sağlık alanında yapmamız gerekiyor. Zaman içinde tükenmemek, yeniden enerji bulmak için ülkenin farklı coğrafyalarına yolculuk yapmak da benim için keyifli bir tercih.
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