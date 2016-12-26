Bazı coğrafyalar bazı mevsimlerde güzel olur. Ama Abant Gölü ve çevresi her mevsim güzeldir benim için. Bolu’nun üç güzelinden (Yedigöller, Gölcük Gölü ve Abant) biri olan Abant, karlar altında bizleri bekliyor…

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