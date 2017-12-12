Abant Hiç Bu Kadar Sessiz Olmamıştı…

Gün henüz uykusundan uyanmadan varıyoruz Abant’a, yeni bilenmiş bıçak keskinliğinde bir soğuk yanaklarımı sıyırıp geçiyor. Daha önceki gelişlerimin aksine farklı bir şeyler var bu defa, sanki bambaşka bir yere gelmiş gibiyim, güneş ışıkları sahne spotlar gibi ortalığı aydınlatmaya başladıkça daha bir farklılaşıyor ve Abant’ta sihirli saatler başlıyor…
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