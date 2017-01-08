Zemheri Arapça, ‘Karakış’ anlamına gelmektedir ve bu fırtına 30 Ocak’a kadar sürmektedir.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 8 Ocak / Zemheri Fırtınasının Başlaması
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