6 Mayıs / Hıdrellez. Hızır Günlerinin Başlangıcı

6 Mayıs günü Anadolu halk takvimine göre ‘Hızır Günleri’nin yani yaz mevsimi başlamaktadır. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Hıdrellezde insan dileğinin kabul edildiğine inanıldığı için, bir önceki gece dilek yazı veya resim olarak bir kâğıda yazılarak ya da çizilerek bir ağacın altına konulur. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre ‘Hızır Günleri’ adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise ‘Kasım Günleri’ adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye’de ‘Hıdrellez Bayramı’ 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler ‘Aziz Georges’ günü olarak kutlamaktadırlar.