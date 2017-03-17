4. Avrupa Ekoturizm Konferansı Safranbolu’da Yapılacak

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan 4. Avrupa Ekoturizm Konferansı 17-18 Nisan 2017 tarihleri arasında Safranbolu’da yapılacak.

300 turizm profesyonelini bir araya getirecek olan konferansın temel amacı, turizm endüstrisi paydaşları; araştırmacılar, akademisyenler, uygulamacılar ve turizm endüstrisi profesyonellerinin ekoturizmle ilgili araştırmalarının sonuçlarını paylaşmak ve bu alanda ortaya çıkan gelişmeleri ortaya koymak için Avrupa genelinde diğer ülkelerin de katılımıyla bir platform oluşturmaktır.

Konferans ayrıca katılımcıların fikirlerini ve deneyimlerini yüz yüze paylaşmalarını sağlayacak fırsatlar sunmaktadır. 4. Avrupa Ekoturizm Konferansı ekoturizmin sürdürülebilir gelişme sağlayacak biçimde tutundurulması üzerinde odaklanmış olup UNWTO’nun 2017 Uluslararası Gelişme için Sürdürülebilir Turizm Yılı çalışmasına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.