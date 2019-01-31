31 Ocak / ‘Hamsin’in Başlangıcı. Balık Fırtınası.

‘Hamsin’ Arapça ‘elli’ anlamına gelmektedir. Elli gün süren bu soğuk günlere bu nedenle hamsin denilmektedir ve ‘Kasım’ denilen kış günlerinin önemli bir kısmın oluşturmaktadır. Kasım ise Arapça ‘kırıcı, ezici, ufatıcı’ anlamındadır. Balıkların Karadeniz’den Marmara Denizi’ne geçtiği tarih.