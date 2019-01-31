‘Hamsin’ Arapça ‘elli’ anlamına gelmektedir. Elli gün süren bu soğuk günlere bu nedenle hamsin denilmektedir ve ‘Kasım’ denilen kış günlerinin önemli bir kısmın oluşturmaktadır. Kasım ise Arapça ‘kırıcı, ezici, ufatıcı’ anlamındadır. Balıkların Karadeniz’den Marmara Denizi’ne geçtiği tarih.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 31 Ocak / ‘Hamsin’in Başlangıcı. Balık Fırtınası.
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