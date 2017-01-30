Erbain Arapça ‘kırk’ anlamına gelmektedir. Kırk gün süren bu soğuk günlere erbain adı verilmiştir. Anadolu’nun bazı bölgelerinde aylar sayılırken Karakış (Aralık), Zemheri (Ocak), Gücük (Şubat) diye devam etmektedir.