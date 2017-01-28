Ayandon; Sinop’un Ayancık İlçesi’ne bağlı yeni adı ile Hamamlı Köyü Mevkii, 1800’lü yıllarda kışın gemilerin fırtınalı tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman. Ayandon Yunanca ‘Aya Andon’ adlı azizin adının halk arasında söylenmesiyle oluşmuş bir sözcüktür.