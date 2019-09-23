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23 Eylül / Ekinoks. Güneşin Terazi Burcuna Girmesi (23 Eylül-24 Ekim)

23 Eylül / Ekinoks. Güneşin Terazi Burcuna Girmesi (23 Eylül-24 Ekim)

KÜLTÜR TAKVİMİ 0

Gece ile gündüzün eşitlendiği ikinci dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra Kuzey yarım küre gittikçe yönünü güneşten uzaklaştırmaktadır. Sıcakların düşmesi bu günlerde başlamakta ve birkaç önemli meteorolojik olguda bu günlerde etkisini göstermektedir.

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