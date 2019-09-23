23 Eylül / Ekinoks. Güneşin Terazi Burcuna Girmesi (23 Eylül-24 Ekim)

Gece ile gündüzün eşitlendiği ikinci dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra Kuzey yarım küre gittikçe yönünü güneşten uzaklaştırmaktadır. Sıcakların düşmesi bu günlerde başlamakta ve birkaç önemli meteorolojik olguda bu günlerde etkisini göstermektedir.