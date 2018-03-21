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21 Mart / Nevruz. İlkbaharın Başlangıcı. Ekinoks

21 Mart / Nevruz. İlkbaharın Başlangıcı. Ekinoks

DOĞA TAKVİMİ 0

Nevruz Farsça bir kelime olup, Türkçe ‘yeni gün’ anlamına gelmektedir. Halk arasında ‘navruz’ ve ‘sultan navruz’ da denilmektedir. Hıdırellez yazın başlangıcı olarak kabul edilse de baharın başlangıcı nevruzdur. İran’da kullanılan bazı takvimlerin başlangıcı 21 Mart’tır. ‘Ekinoks’ gece ile gündüzün eşit olduğu gün için kullanılmaktadır.

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