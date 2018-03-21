Nevruz Farsça bir kelime olup, Türkçe ‘yeni gün’ anlamına gelmektedir. Halk arasında ‘navruz’ ve ‘sultan navruz’ da denilmektedir. Hıdırellez yazın başlangıcı olarak kabul edilse de baharın başlangıcı nevruzdur. İran’da kullanılan bazı takvimlerin başlangıcı 21 Mart’tır. ‘Ekinoks’ gece ile gündüzün eşit olduğu gün için kullanılmaktadır.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 21 Mart / Nevruz. İlkbaharın Başlangıcı. Ekinoks
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