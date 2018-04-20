20 Nisan / Güneşin Boğa Burcuna Girmesi (21 Nisan-23 Mayıs)

Nisan yağmurları uğurlu sayılır ve Nisan yağmuru suyu ile yüzünü yıkamanın kadınlara güzellik vereceğine inanılır, bir tas içince şifa olacağı da inanılan şeyler arısındadır. Divan edebiyatında Nisan yağmuru damlasına atıfta bulunulmaktadır. Eğer istiridye Nisan’da kabuğunu açar içine bir damla alırsa inci, eğer engerek ağzını açarak bir damla yağmur yutarsa zehir yapacağına telmihler vardır. Nisan yağmuru ayrıca Hz. Muhammed ile ilgili Fuzuli’nin ‘Su Kasidesi’ çerçevesinde de dikkate değerdir ve kaldı ki Hz. Muhammed’in doğum günü şemsî takvimde 20 Nisan’dır.