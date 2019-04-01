19. Türkiye Kuş Konferansı 17-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Mersin Çamlıyayla’da gerçekleşecek.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden kuş gözlemcilerin, kuşlara gönül verenlerin bir araya geleceği konferansta ilk iki gün, kuşların dağılımı ve ekolojileriyle ilgili yeni bulgular, Önemli Kuş Alanları (ÖKA), kuşların koruma durumları, kırmızı listeler ve doğa kültürü içinde kuşlar gibi pek çok farklı konuda oturumlar yapılacak.

Buluşmanın sonraki günlerinde Bolkar Dağı’nda ve Göksu Deltası’nda kuş gözlemi etkinlikleri bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: Saner Erdoğan (0534) 8789082, kuskonferansi@dogadernegi.org