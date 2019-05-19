1864 Sürgün Yolu Belgesel Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’nın Karaağaç ile Babalı köyleri arasında oluşturulan ve kültürel rota statüsünde işaretlenen 1864 Sürgün Yolu isimli rota belgesel film oluyor.

20-21 Mayıs tarihleri arasında çekimleri yapılacak olan belgesel film Digiturk İztv’de bulunan Sırtçantam kuşağında yayımlanacak. İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu kuşaktaki 1864 Sürgün Yolu belgeseli Kocaeli Abhaz Derneği’nin danışmanlığında gerçekleşecek.

Bu yılki çalışma ile 3 bin km’ye ulaşan Kocaeli doğal yürüyüş ve bisiklet parkurları içerisinde şimdilik tek kültürel rota olan 1864 Sürgün Yolu toplamda 9 km. Karaağaç Köyü’nde bulunan Kafkas Sürgün Anıtı ile Babalı Köyü’nde sürgünde insanların sığındıkları Karadeniz kıyısında bulunan mağaraya kadar süren rota dört mevsim yürünebilir nitelikte.