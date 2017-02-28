Kuşların dünyasını tanımak için 90’ların sonunda kuş gözlemcilerinin başlattığı konferanslar zinciri yirmi yıla yakın süredir devam ediyor. 18. Türkiye Kuş Konferansı bu yıl 21-23 Nisan’da, Bursa Karacabey’de ‘Leylek Köyü’ olarak da bilinen Eskikarağaç’ta gerçekleşecek. Bu yılki kuş konferansı, Doğa Derneği ve Karacabey Belediyesi’nin ortaklığı ile düzenleniyor.

Anadolu’daki kuş çeşitliliğinin en yüksek olacağı bahar günlerinde gerçekleşecek konferansın ilk iki gününde Eskikarağaç Köyü’nde bir dizi panel için bir araya geleceğiz. Bu panellerde yeni başlayan ve deneyimli kuş gözlemciler birbirilerine gözlem ve tecrübelerini aktarma şansına kavuşacak. Türkiye’de kuşların korunması ve izlenmesi için yapılan güncel çalışmalar sunulacak, bilgi ve fikir paylaşımı gerçekleşecek. Üçüncü gün ise bölgedeki Önemli Kuş Alanları’na bir kuş gözlem yolculuğu düzenlenecek.

Konferans, tüm kuş gözlemcilerinin ve kuşlarla ilgili herkesin katılımına açık.

İletişim/ Registration

Derya Engin (0533) 3138015

kuskonferansi@dogadernegi.org