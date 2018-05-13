Anadolu’da bu soğuklara ‘Mayıs Beşi’ soğukları denilir. Soğukların takvimlerde söylendiği gün olması her zaman mümkün değildir ancak birkaç gün öncesi veya sonrası için bu bilgiyi dikkate almak gerekir. Bölgeler arası farklılıklar da günleri değiştirir.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 13 Mayıs / Mevsimsiz Soğuklar
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