Daha çok yaşlıların etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar. Ancak kimi yörelerde bu soğuk günlere ‘kocamış soğuk’ denilmektedir. Yedi gün süren bu soğukların her günü özel bir anlamı vardır. Bu özel günler sıra ile şöyledir: Sın, Sınnaber, Vabır, Amir, Mutemir, Muallel, Matfiyülcemer.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 11 Mart / Kocakarı Soğukları
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