1 Temmuz / Denizcilik Bayramı. Dünya Mimarlar Günü. Kanada Günü. Dünya Yetimler Günü. Beyaz Baston Körler Günü

Temmuz hemen hemen bütün Babil ve Sami takvimlerinde aynen kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kaynağı Sümer bereket ve yaz tanrısı Domuzi olarak gösterilmektedir. Bereket tanrısı gücünü göstermek için sembolik olarak dişisiyle buluşur. Anadolu’da da diğer uluslarca kullanılmasıyla bu ad benzer seslerle benzer kavramlara işaret etmektedir. Sümer sözlük ve kültürü ile ilgili metinlerde Domuzi bayramı, töreni ile ilgili bunu görmek mümkündür.