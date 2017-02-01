Şubat ayı antik Roma’da yılın son ayı idi. Februarius, Roma’da yılın son ayı olduğu için yeniden doğuş, zamanın başlangıcı gibi anlamlara gelmektedir. Februa ise Romalıların günahlarına kefaret olarak kurban kestikleri arınma festivaline verilen isimdir. Şubat kelimesi dilimize Süryaniceden geçmiştir (Şabat-Şobat-Şebat). Anadolu insanı Şubat ayını, diğer aylardan daha kısa olduğu için ‘Gücük’ ayı olarak isimlendirmiştir.
Home › DOĞA TAKVİMİ › 1 Şubat / Hamsin Fırtınası
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